Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Орлов — о Саусе: теперь обидно, будут говорить, что петербуржец играет за «Спартак»
Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о наличии экс-футболистов «Зенита» в составе «Спартака». В частности, недавно красно-белые выкупили у «Балтики» Владислава Сауся, который является выходцем академии сине-бело-голубых.

— В московском «Спартаке» сейчас очень неплохо выглядит Дмитриев. Но он же из Петербурга. Теперь Саусь, наш любимец… Он тоже в московском «Спартаке». Очень важный момент — разглядеть потенциально, на что способен футболист. Они из нашего петербургского футбола. А теперь обидно, будут говорить: петербуржец играет вот в той команде, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Зачем «Спартак» берёт Сауся? Возможно, даже в клубе нет ответа на этот вопрос
