Орлов — о Ерохине: я всегда говорил, что он закопёрщик

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о 36-летнем футболисте «Зенита» Александре Ерохине.

— На зимних сборах хороший уровень показывает Александр Ерохин. Свеж, бодр. Главный ветеран команды.

— Я всегда говорил, что он закопёрщик. В тренировках он первый бежит. Всегда очень выкладывается. И это ему даёт возможность в таком возрасте поддерживать такую форму. Молодец! Это профессиональное отношение. И правильно, что Семак оставляет его в команде. Вот такие бойцы обязательно нужны. Он всегда полезен. Атмосфера и «химия» в команде, взаимодействие игроков между собой и с тренерами — всё это происходит за счёт вот таких футболистов. Из таких ребят и делается костяк команды, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».