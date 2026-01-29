Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров оценил назначение Хуана Карседо в «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о назначении испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых. Ранее Карседо работал в кипрском «Пафосе». «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

— Как вам Карседо? С ним «Спартак» будет бороться за чемпионство?
— Нужно задать этот вопрос руководству клуба. Состав у них боеспособный, с ним можно бороться за чемпионство. Сумеет тренер игру поставить — будут за медали бороться, не сумеет — будут пятыми в таблице. Через месяц увидим, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

