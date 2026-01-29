Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Мостовой высказался о выходе Сафонова в плей-офф Лиги чемпионов в составе «ПСЖ»

Мостовой высказался о выходе Сафонова в плей-офф Лиги чемпионов в составе «ПСЖ»
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о выходе голкипера Матвея Сафонова в плей-офф Лиги чемпионов в составе «ПСЖ».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

«В плей-офф Лиги чемпионов вышел не Сафонов, а «ПСЖ». В этой команде играет много футболистов из разных стран. Формат Лиги чемпионов такой, что команды, которые в прошлом году попали в 1/8, на следующих стадиях повылетали.

«ПСЖ» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов благодаря этому формату, потому что не был в восьмёрке лидеров в таблице. Задача была — выйти. Новый формат показал, что команды, которые занимают 14-е и 15-е места, потом проходят дальше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

