Мостовой высказался о выходе Сафонова в плей-офф Лиги чемпионов в составе «ПСЖ»
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о выходе голкипера Матвея Сафонова в плей-офф Лиги чемпионов в составе «ПСЖ».
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8' 1:1 Уиллок – 45+2'
«В плей-офф Лиги чемпионов вышел не Сафонов, а «ПСЖ». В этой команде играет много футболистов из разных стран. Формат Лиги чемпионов такой, что команды, которые в прошлом году попали в 1/8, на следующих стадиях повылетали.
«ПСЖ» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов благодаря этому формату, потому что не был в восьмёрке лидеров в таблице. Задача была — выйти. Новый формат показал, что команды, которые занимают 14-е и 15-е места, потом проходят дальше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
