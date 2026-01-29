Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
23:00 Мск
Новичок «Зенита» Джон Джон рассказал, какие русские слова знает

Атакующий полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал, какие русские слова успел выучить. Срок действия трудового договора бразильского футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031.

— Уже выбрали себе игровой номер? И почему именно его?
— Да, выбрал номер 14, с недавних пор он многое для меня значит — с того момента, как 14-го числа родилась моя дочь. Поэтому я буду носить этот номер на спине с большой нежностью и стараться, чтобы он принёс мне много радости.

— Успели уже выучить какие-нибудь русские слова?
— Выучил слово «спасибо»! — приводит слова Джона официальный сайт «Зенита».

