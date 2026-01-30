ПАОК с Оздоевым в меньшинстве уступил «Лиону», но сыграет в стыковых матчах ЛЕ

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лион» (Франция) и ПАОК (Греция). Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В середине первого тайма счёт открыл нападающий гостей Георгиос Якумакис. На 34-й минуте нападающий хозяев Реми Имбер восстановил равновесие. На 41-й минуте с поля был удалён полузащитник ПАОКа Яннис Константелиас. На 55-й минуте полузащитник Халис Мера вывел «Лион» вперёд. На 67-й минуте полузащитник греческой команды Суалихо Мейте сравнял счёт. На 88-й минуте нападающий Адам Карабец забил третий мяч хозяев. На 90+3-й минуте гол забил нападающий французской команды Алехандро Гомес Родригес.

В составе ПАОКа участие в матче принимал российский полузащитник Магомед Оздоев.

После восьми матчей общего этапа Лиги Европы французский клуб набрал 21 очко и занимает первое место. Греческая команда заработала 12 очков и располагается на 17-й строчке.

В минувшем туре «Лион» победил «Янг Бойз» (1:0), а ПАОК обыграл «Бетис» со счётом 2:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

