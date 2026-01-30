Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лион — ПАОК, результат матча 29 января 2026, счет 4:2, 8-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

ПАОК с Оздоевым в меньшинстве уступил «Лиону», но сыграет в стыковых матчах ЛЕ
Комментарии

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лион» (Франция) и ПАОК (Греция). Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
4 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Якумакис – 20'     1:1 Имбер – 34'     2:1 Мера – 55'     2:2 Мейте – 66'     3:2 Карабец – 88'     4:2 Гомес Родригес – 90+3'    
Удаления: нет / Константелиас – 41'

В середине первого тайма счёт открыл нападающий гостей Георгиос Якумакис. На 34-й минуте нападающий хозяев Реми Имбер восстановил равновесие. На 41-й минуте с поля был удалён полузащитник ПАОКа Яннис Константелиас. На 55-й минуте полузащитник Халис Мера вывел «Лион» вперёд. На 67-й минуте полузащитник греческой команды Суалихо Мейте сравнял счёт. На 88-й минуте нападающий Адам Карабец забил третий мяч хозяев. На 90+3-й минуте гол забил нападающий французской команды Алехандро Гомес Родригес.

В составе ПАОКа участие в матче принимал российский полузащитник Магомед Оздоев.

После восьми матчей общего этапа Лиги Европы французский клуб набрал 21 очко и занимает первое место. Греческая команда заработала 12 очков и располагается на 17-й строчке.

В минувшем туре «Лион» победил «Янг Бойз» (1:0), а ПАОК обыграл «Бетис» со счётом 2:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
Юрий Сёмин рассказал, что нужно сделать Чалову, чтобы вернуть место в составе ПАОКа

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android