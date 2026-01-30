«Ноттингем Форест» разгромил «Ференцварош», но не попал в топ-8 команд общего этапа ЛЕ

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Ноттингем Форест» (Англия) и «Ференцварош» (Венгрия). Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. В прямом эфире встречу показывал сервис Okko. Трансляцию этой игры также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 17-й минуте полузащитник «Ференцвароша» Бенце Этвёш забил автогол. На 21-й минуте нападающий Игор Жезус укрепил преимущество «Ноттингем Форест». На 55-й минуте Жезус довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте полузащитник Джеймс Макэйти забил четвёртый гол «лесников», реализовав пенальти.

После восьми матчей общего этапа Лиги Европы английский клуб набрал 14 очков и занимает 13-е место. Венгерская команда заработала 15 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре «Ноттингем Форест» уступил «Браге» (0:1), а «Ференцварош» сыграл вничью с «Панатинаикосом» со счётом 1:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Самые большие стадионы мира: