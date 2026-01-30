Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ноттингем Форест — Ференцварош, результат матча 29 января 2026, счет 4:0, 8-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Ноттингем Форест» разгромил «Ференцварош», но не попал в топ-8 команд общего этапа ЛЕ
Комментарии

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Ноттингем Форест» (Англия) и «Ференцварош» (Венгрия). Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. В прямом эфире встречу показывал сервис Okko. Трансляцию этой игры также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
4 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Этвёш – 17'     2:0 Жезус – 21'     3:0 Жезус – 55'     4:0 Макэйти – 90'    

На 17-й минуте полузащитник «Ференцвароша» Бенце Этвёш забил автогол. На 21-й минуте нападающий Игор Жезус укрепил преимущество «Ноттингем Форест». На 55-й минуте Жезус довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте полузащитник Джеймс Макэйти забил четвёртый гол «лесников», реализовав пенальти.

После восьми матчей общего этапа Лиги Европы английский клуб набрал 14 очков и занимает 13-е место. Венгерская команда заработала 15 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре «Ноттингем Форест» уступил «Браге» (0:1), а «Ференцварош» сыграл вничью с «Панатинаикосом» со счётом 1:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
