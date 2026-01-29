Алексей Попов: после «Кайрата» в ЛЧ люди узнали о Казахстане — можно ехать за деньгами

Бывший футболист сборной Казахстана Алексей Попов высказался о выступлении местного «Кайрата» на общем этапе Лиги чемпионов. «Кайрат» занял последнее, 36-е место, в турнирной таблице.

«Никто от «Кайрата», конечно, больше в Лиге чемпионов не ждал. Команда добилась исторического успеха, вышла в финальную часть ЛЧ — они наслаждались этим. Да, любой футболист хочет побеждать, но нужно понимать, что это другой уровень, даже квалификационные раунды. Им как тяжело там было, вместо них «Селтик» мог пройти. Считаю, что они достойно выступили, тем более в последней игре сыграли неплохо, молодцы!

Это и для всего казахстанского футбола пользу принесло. Сразу заговорили, что звёзды, которые заканчивают с футболом, готовы уехать играть в Казахстан. О стране узнали, оказывается, у них там команды могут играть в Лиге чемпионов, значит, есть деньги и инфраструктура. Можно ехать за деньгами», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.