Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Попов: после «Кайрата» в ЛЧ люди узнали о Казахстане — можно ехать за деньгами

Алексей Попов: после «Кайрата» в ЛЧ люди узнали о Казахстане — можно ехать за деньгами
Комментарии

Бывший футболист сборной Казахстана Алексей Попов высказался о выступлении местного «Кайрата» на общем этапе Лиги чемпионов. «Кайрат» занял последнее, 36-е место, в турнирной таблице.

«Никто от «Кайрата», конечно, больше в Лиге чемпионов не ждал. Команда добилась исторического успеха, вышла в финальную часть ЛЧ — они наслаждались этим. Да, любой футболист хочет побеждать, но нужно понимать, что это другой уровень, даже квалификационные раунды. Им как тяжело там было, вместо них «Селтик» мог пройти. Считаю, что они достойно выступили, тем более в последней игре сыграли неплохо, молодцы!

Это и для всего казахстанского футбола пользу принесло. Сразу заговорили, что звёзды, которые заканчивают с футболом, готовы уехать играть в Казахстан. О стране узнали, оказывается, у них там команды могут играть в Лиге чемпионов, значит, есть деньги и инфраструктура. Можно ехать за деньгами», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Избранный контент о спорте – в условиях ограничения интернета
Избранный контент о спорте – в условиях ограничения интернета
Подписаться в MAX
Материалы по теме
«Кайрат» дважды забил «Арсеналу» в Лондоне! Но не помешал историческому успеху Артеты
Видео
«Кайрат» дважды забил «Арсеналу» в Лондоне! Но не помешал историческому успеху Артеты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android