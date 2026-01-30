«Астон Вилла» совершила камбэк и обыграла «Зальцбург» благодаря голу на 87-й минуте

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Астон Вилла» (Англия) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия). Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 33-й счёт открыл нападающий гостей Карим Конате. В начале второго тайма полузащитник Мусса Кунфоло Йео укрепил преимущество «Зальцбурга». На 65-й минуте полузащитник Морган Роджерс сократил отставание «Астон Виллы». На 76-й минуте защитник Тайрон Мингз восстановил равновесие. На 87-й минуте полузащитник Джамалдин Джимо-Алоба забил третий мяч хозяев.

После восьми матчей общего этапа Лиги Европы английский клуб набрал 21 очко и занимает второе место. Австрийская команда заработала шесть очков и располагается на 31-й строчке.

В минувшем туре «Астон Вилла» победила «Фенербахче» (1:0), а «Зальцбург» обыграл «Базель» со счётом 3:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Какие карточки есть в футболе: