Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Зальцбург, результат матча 29 января 2026, счёт 3:2, 8-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Астон Вилла» совершила камбэк и обыграла «Зальцбург» благодаря голу на 87-й минуте
Комментарии

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Астон Вилла» (Англия) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия). Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Конате – 33'     0:2 Кунфоло Йео – 49'     1:2 Роджерс – 64'     2:2 Мингз – 76'     3:2 Джимо-Алоба – 87'    

На 33-й счёт открыл нападающий гостей Карим Конате. В начале второго тайма полузащитник Мусса Кунфоло Йео укрепил преимущество «Зальцбурга». На 65-й минуте полузащитник Морган Роджерс сократил отставание «Астон Виллы». На 76-й минуте защитник Тайрон Мингз восстановил равновесие. На 87-й минуте полузащитник Джамалдин Джимо-Алоба забил третий мяч хозяев.

После восьми матчей общего этапа Лиги Европы английский клуб набрал 21 очко и занимает второе место. Австрийская команда заработала шесть очков и располагается на 31-й строчке.

В минувшем туре «Астон Вилла» победила «Фенербахче» (1:0), а «Зальцбург» обыграл «Базель» со счётом 3:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Реал» — источник

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android