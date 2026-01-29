Быстров — о легионерах в РПЛ: уровень иностранцев сильно просел, их пачками везут

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением об уровне легионеров в клубах Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что к 2028 году лимит на иностранных футболистов будет ужесточён. Об этом неоднократно говорил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

— Как оцените уровень легионеров в РПЛ?

— В наше время тоже покупали легионеров за большие деньги, но тогда уровень игроков был намного выше. Сейчас уровень иностранцев сильно просел, потому что их пачками везут… Да, и в худшие времена привозили дрова, которые не могли на замену выходить, но сейчас уровень иностранцев совсем не впечатляет.

— Сейчас дров стал больше?

— Не знаю, я за дровами не смотрю. А те, кто привозит дрова, занимают своё заслуженное место в таблице.

— О ком вы?

— «Сочи», например, — там и футболисты дрова, и тренеров таких же привозили, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».