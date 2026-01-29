Скидки
Мостовой: раньше английских клубов и близко не было на первых позициях в Лиге чемпионов

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о выступлении английских клубов на общем этапе Лиге чемпионов. Пять команд из шесть финишировали в первой восьмёрке и напрямую вышли в 1/8 финала. Только «Ньюкасл Юнайтед» сыграет в стыковых матчах, став 12-м.

«Ни с чем не связываю такой отличный результат английских клубов в Лиге чемпионов. Примеров было много — то испанские команды выигрывали Лигу чемпионов и чередовались, английских клубов и близко не было. Потом английские клубы наконец-то первый раз за 10 лет выиграли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

