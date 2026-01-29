Джон Джон дал обещание болельщикам «Зенита»

Атакующий полузащитник «Зенита» Джон Джон дал обещание болельщикам санкт-петербургского клуба. О переходе 23-летнего хавбека «Зенит» объявил вчера. Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031.

— У вас есть возможность обратиться сейчас к болельщикам «Зенита». Что вы хотели бы им сказать?

— Что они могут ожидать от меня максимальных усилий, вовлечённости и счастливых эмоций. Что я буду прославлять цвета клуба и стараться сделать их ещё более великими. Обещаю это. Буду счастлив познакомиться с ними и рассчитываю на их поддержку! — приводит слова Джона официальный сайт «Зенита».