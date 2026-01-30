Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026

Комментарии

В четверг, 29 января, завершился общий этап Лиги Европы сезона-2025/2026. По его итогам французский «Лион» возглавил турнирную таблицу с 21 очком.

Далее расположились «Астон Вилла», «Мидтьюлланн», «Бетис», «Порту», «Брага», «Фрайбург» и «Рома».

Места с девятого по 24-е заняли «Генк», «Болонья», «Штутгарт», «Ференцварош», «Ноттингем Форест», «Виктория Пльзень», «Црвена Звезда», «Сельта», ПАОК, «Лилль», «Фенербахче», «Панатинаикос», «Селтик», «Лудогорец», «Динамо» Загреб, «Бранн».

Выбыли из турнира: «Маккаби» Т-А, «Утрехт», «Мальмё», «Ницца», «Рейнджерс», «Штурм», «Базель», «Фейеноорд», «Гоу Эхед Иглс», ФКСБ, «Зальцбург», «Янг Бойз».

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2025/2026 состоится 30 января в Доме европейского футбола в Ньоне. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм».

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Самые большие стадионы мира:

