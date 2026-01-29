Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
23:00 Мск
ESPN: «Фенербахче» готов продать Эн-Несири, интересующего «Зенит», за € 25-30 млн

Бывший нападающий «Зенита» Юри Алберто, играющий за «Коринтианс», находится в поле зрения «Фенербахче». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, турецкий клуб хочет продать нападающего Юссефа Эн-Несири за € 25-30 млн, чтобы получить средства на покупку нового форварда. Подчёркивается, что на текущий момент «Фенербахче» не делал официального предложения «Коринтиансу» по трансферу Алберто.

Ранее журналист Ягиз Сабунчоглу сообщил, что «Зенит» сделал предложение о приобретении Эн-Несири.

Эн-Несири 28 лет, он выступает на позиции центрального нападающего. За «Фенербахче» марокканец играет с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Юссеф провёл 25 матчей на клубном уровне, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

