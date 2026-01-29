Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Егор Сорокин покинул «Кайрат» после завершения контракта с казахстанским клубом

Защитник Егор Сорокин покинул «Кайрат» после завершения контракта с казахстанским клубом
Комментарии

Российский защитник Егор Сорокин покинул «Кайрат» после окончания срока контракта с алматинским клубом. В своём последнем матче за казахстанскую команду в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (2:3) россиянин провёл на поле всю игру.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 2
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Дьёкереш – 3'     1:1 Жоржинью – 7'     2:1 Хаверц – 15'     3:1 Мартинелли – 38'     3:2 Рикардиньо – 90+4'    

«Егор Сорокин покидает «Кайрат». 30-летний защитник завершает выступления за алматинский клуб в связи с истечением срока контракта.

Егор присоединился к «Кайрату» летом 2024 года и быстро стал важной частью оборонительной линии команды. В составе жёлто-чёрных он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и Суперкубок страны. Отдельно стоит отметить его решающий гол в послематчевой серии пенальти с «Селтиком», который вывел нашу команду в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. За полтора года в «Кайрате» Сорокин провёл 54 матча, забил два гола и отдал две голевые передачи.

ФК «Кайрат» благодарит Егора за профессионализм и весомый вклад в успехи команды и желает удачи и новых достижений в дальнейшей карьере!» – сообщает телеграм-канал «Кайрата».

Напомним, ранее Сорокин выступал в Российской Премьер-Лиге в «Краснодаре» и «Рубине».

Материалы по теме
«Кайрат» дважды забил «Арсеналу» в Лондоне! Но не помешал историческому успеху Артеты
Видео
«Кайрат» дважды забил «Арсеналу» в Лондоне! Но не помешал историческому успеху Артеты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android