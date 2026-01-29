Защитник Егор Сорокин покинул «Кайрат» после завершения контракта с казахстанским клубом

Российский защитник Егор Сорокин покинул «Кайрат» после окончания срока контракта с алматинским клубом. В своём последнем матче за казахстанскую команду в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (2:3) россиянин провёл на поле всю игру.

«Егор Сорокин покидает «Кайрат». 30-летний защитник завершает выступления за алматинский клуб в связи с истечением срока контракта.

Егор присоединился к «Кайрату» летом 2024 года и быстро стал важной частью оборонительной линии команды. В составе жёлто-чёрных он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и Суперкубок страны. Отдельно стоит отметить его решающий гол в послематчевой серии пенальти с «Селтиком», который вывел нашу команду в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. За полтора года в «Кайрате» Сорокин провёл 54 матча, забил два гола и отдал две голевые передачи.

ФК «Кайрат» благодарит Егора за профессионализм и весомый вклад в успехи команды и желает удачи и новых достижений в дальнейшей карьере!» – сообщает телеграм-канал «Кайрата».

Напомним, ранее Сорокин выступал в Российской Премьер-Лиге в «Краснодаре» и «Рубине».