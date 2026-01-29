Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Доверие тренера — самое главное». Юран — о выходе Сафонова в старте «ПСЖ» после травмы

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран высказался о выходе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в стартовом составе парижской команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1). Голкипер сыграл впервые после полученной в декабре травмы.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

«Сафонов является легионером в «ПСЖ». Когда после травмы и нескольких тренировок ему доверяют место в стартовом составе, это очень здорово. Доверие тренера — это самое главное. По себе знаю: когда тренер доверяет, это придаёт больший импульс в самоотдаче и желании», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

26-летний Сафонов получил травму 17 декабря в финальном матче Межконтинентального кубка с «Фламенго», в котором он отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти. Россиянин получил повреждение после одного из ударов, доиграл матч, но после этого на поле не выходил.

В нынешнем сезоне на его счету участие в пяти матчах, в которых он пропустил четыре мяча и дважды сыграл «на ноль».

