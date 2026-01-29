Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Саша Зделар вернулся в «Партизан»

Комментарии

Сербский «Партизан» на официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником ЦСКА и «Зенита» Сашей Зделаром.

30-летний футболист перешёл в московский клуб из «Партизана» летом 2022 года. В составе красно-синих Зделар провёл 96 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В феврале 2025 года сербский полузащитник стал игроком «Зенита». За сине-бело-голубых серб провёл 10 матчей, где он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Зделара составляет € 3 млн.

