Мостовой назвал историческим моментом выход «Будё-Глимт» в плей-офф Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о выходе «Будё-Глимт» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Выход «Будё-Глимт» в плей-офф Лиги чемпионов — это исторический момент. Потому что они первый раз вообще участвовали в Лиге чемпионов. Даже их тренер говорил: «Кто бы мог представить, что мы обыграем «Манчестер Сити» и «Атлетико» на выезде». Вот это событие! Для команды и города, который имеет население около 100 тыс. Конечно, это шикарное событие для них и для норвежского футбола», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После восьми матчей общего этапа Лиги чемпионов «Будё-Глимт» набрал девять очков и занял 23-е место, что позволило команде выйти в раунд плей-офф турнира.