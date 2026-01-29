«Кайрат» объявил об уходе белорусского полузащитника Валерия Громыко

Казахстанский «Кайрат» объявил о завершении срока контракта белорусского полузащитника Валерия Громыко. Хавбек покинул алматинскую команду.

«Валерий Громыко покидает «Кайрат». 29-летний полузащитник завершает выступления за алматинский клуб в связи с истечением срока контракта.

Валерий перешёл в «Кайрат» летом 2024 года из кызылординского «Кайсара» и помог команде завоевать золотые медали чемпионата Казахстана.

Новый сезон Громыко начал ярко — с победы над «Актобе» в матче за Суперкубок Казахстана, отметившись голом и результативной передачей. По ходу чемпионата Валерий был одним из ключевых игроков команды, регулярно отмечался результативными действиями, а также вместе с «Кайратом» вышел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА. За полтора года в составе «Кайрата» Валерий Громыко провёл 57 матчей, забил семь мячей и отдал 15 результативных передач.

ФК «Кайрат» благодарит Валерия за профессионализм и вклад в успехи команды и желает удачи и новых достижений в дальнейшей карьере!» – сообщает телеграм-канал «Кайрата».

Значительную часть карьеры Валерий Громыко провёл в чемпионате Беларуси, играя за «Минск», «Шахтёр» из Солигорска и БАТЭ. Полузащитник также выступал за тульский «Арсенал» и московское «Торпедо».