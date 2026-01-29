Андреас Шельдеруп — игрок недели в Лиге чемпионов, вингер «Бенфики» забил два гола «Реалу»
Крайний нападающий «Бенфики» Андреас Шельдеруп был выбран футболистом недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба соревнования на своей странице в социальной сети X.
Норвежский вингер оформил дубль в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Лиссабонский клуб одержал победу со счётом 4:2. «Сливочные» не попали в восьмёрку лучших команд по итогам указанного этапа.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30' 1:1 Шельдеруп – 36' 2:1 Павлидис – 45+5' 3:1 Шельдеруп – 54' 3:2 Мбаппе – 58' 4:2 Трубин – 90+8'
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'
В голосовании Шельдеруп опередил форварда «Челси» Жоао Педро (дубль в матче с «Наполи» – 3:2), полузащитника «Байера» Малика Тилльмана (дубль в игре с «Вильярреалом» – 3:0) и полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера (дубль в игре с «Карабахом» – 6:0).
