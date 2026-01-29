«Не верится, что прошли дальше и победили такого гранда». Хайкин — о победе над «Атлетико»

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о победе своей команды в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов над мадридским «Атлетико» со счётом 2:1.

«Не верится, что прошли дальше и победили такого гранда. Изначально до турнира мы, наверное, не рассчитывали выиграть у «Манчестер Сити» и «Атлетико». Наша ставка была на победы над более слабыми соперниками. Но тем это слаще и круче. И запомнится надолго. На каком месте по степени сложности этот матч в ЛЧ? Думаю, самый сложный. По крайней мере, один из – точно», — сказал Хайкин в эфире Qsport.

После восьми матчей общего этапа Лиги чемпионов «Будё-Глимт» набрал девять очков и занял 23-е место, что позволило команде выйти в раунд плей-офф турнира.