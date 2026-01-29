Скидки
«Это миф, что пенальти отбиваются на реакцию». Сафонов — об отражении 11-метровых ударов

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как принимает решения при отражении 11-метровых ударов.

«Часто слышу фразу: «Вратарь взял пенальти, потому что не гадал, а реагировал». Я предлагаю всем, кто так думает, нажать стоп-кадр, когда бьющий соприкасается с мячом. Вы увидите, что вратарь в этот момент практически всегда делает движение в сторону. Окей, он может оставаться по центру, но одна из ног, скорее всего, будет в движении.

Это миф, что пенальти отбиваются на реакцию. Не может человек среагировать на мяч, который летит в угол с 11 метров со скоростью больше 100 км/ч.

Но мне не нравится, когда говорят, что вратарь гадает. Звучит так, будто ты подбрасываешь монетку: решка – в один угол прыгаешь, орёл – в другой. Есть этап подготовки, когда ты изучаешь, как бьют пенальти соперники. Для меня это не гадание, а ставка. Я делаю ставку, в какую их трёх сторон пробьют – вправо, влево и по центру.

А решение принимаю исходя из того, что мне известно о предыдущих ударах нападающего. Можно сказать, как только вижу футболиста, который идёт к мячу, уже знаю, что буду делать.

В новом формате Кубка России такое часто бывало: игрок подходил к точке с мячом, а я уже знал, как он ударит, что должен тащить. Ещё вспоминаю матч с «Уралом». Я знал, что там один футболист бьёт по вратарю. И даже заулыбался, когда он взял мяч – понимал, что отобью», — приводит слова Сафонова Sports.ru.

