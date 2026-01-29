Вратарь «Будё-Глимт» Хайкин рассказал, в чём различие российского и норвежского футбола

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал, в чём различие российского и норвежского футбола.

«Мне сделали пару раз замечание: «Лучше не орать. Давай определимся, как действовать». Пример: мы проигрываем 0:1 после первого тайма. Играем ужасно. Как у нас принято? Все придут в раздевалку и начнут орать, кидать бутылки. Здесь это не принято. Такое не любят, не уважают.

Я увидел абсолютное спокойствие и решение проблемы на месте: «Окей, мы играем плохо. Что мы можем сделать, чтобы стать лучше?» И все общаются. В нашей команде даже тренер спрашивает у игроков, что мы будем делать: «Как вы считаете, как мы провели первый тайм?» Даёт нам своё мнение, мы – своё. И начинаем в чём-то сходиться», — сказал Хайкин в интервью Нобелю Арустамяну для «Западной трибуны» на Okko.