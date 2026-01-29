Скидки
Главная Футбол Новости

Сафонов вспомнил о разговоре с Дзюбой после забитого им пенальти в ворота Матвея

Сафонов вспомнил о разговоре с Дзюбой после забитого им пенальти в ворота Матвея
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился воспоминаниями о разговоре с экс-нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой после того, как форвард забил с пенальти в его ворота в очном матче команд.

«Сложнее всего, конечно, с футболистами, которые пробили условно 10 пенальти, а из них четыре вправо, четыре влево и два по центру. Но и здесь можно что-то раскопать, если внимательно изучить.

Как часто игрок бьёт в один угол подряд, как часто меняет углы, когда бьёт по центру. Также можно посмотреть, при каком счёте и в какое время матча были его пенальти. К примеру, в середине первого тайма он бил два раза по центру, а условно в конце игры – только в левый угол.

Как-то мы играли с «Зенитом», а Дзюба известен тем, что бьёт по вратарю. Заканчивался первый тайм, добавленное время, 45+4-я [минута], пенальти. Дзюба подходит, разбегается и вдруг бьёт сильно в угол.

Я подхожу к нему после игры и спрашиваю: «Почему ты так пробил?» Он ответил: «Да я просто уставший был под конец тайма, не стал усложнять».

В тот момент понял, что время пробития пенальти тоже стоит смотреть, потому что оно может решать», — приводит слова Сафонова Sports.ru.

Вероятно, речь идёт о матче 26-го тура Мир РПЛ сезона-2019/2020, в котором «Зенит» победил «Краснодар» со счётом 4:2.

Россия - Премьер-Лига . 26-й тур
05 июля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Азмун – 5'     1:1 Уткин – 29'     1:2 Дзюба – 45+1'     2:2 Уткин – 50'     2:3 Азмун – 52'     2:4 Сутормин – 72'    
