Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Футбол

Сергей Юран назвал клуб, который удивляет в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

Российский тренер Сергей Юран рассказал, что выступление норвежского «Будё-Глимт» удивило его в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Будё-Глимт» удивил в Лиге чемпионов. «Карабах» на протяжении нескольких лет стабильно играет в еврокубках, всегда где-то рядом. А «Будё-Глимт» действительно удивил. Я видел один их матч — организованная команда, физически очень неплохая, играют в футбол. Молодцы», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В последних двух турах общего этапа Лиги чемпионов «Будё-Глимт» обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и мадридский «Атлетико» (2:1). Норвежская команда набрала девять очков и вышла в плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

