«Мы уже видели этот фильм». Невилл скептически высказался о работе Кэррика в «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл скептически высказался о работе Майкла Кэррика на посту главного тренера клуба.

«Считаю, что работа тренером в «Манчестер Юнайтед» после пары лет в «Мидлсбро» обрекает Майкла Кэррика на неудачу. Меня беспокоит то, что в ближайшие 18 месяцев мы снова станем свидетелями того, как клуб пострадает от какого-нибудь кризиса. Всё пойдёт своим чередом, мы уже видели этот фильм. «Манчестер Юнайтед» должен летом заполучить лучшего в мире тренера, который только может быть доступен, назначить его на эту должность», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 23 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.