Агент Маркиньоса сообщил, что игрок «Спартака» не ведёт переговоры с другими клубами

Агент Маркиньоса сообщил, что игрок «Спартака» не ведёт переговоры с другими клубами
Александр Саму, представитель крайнего нападающего «Спартака» Маркиньоса, сообщил, что бразильский футболист счастлив в московской команде. Ранее сообщалось о готовности «Црвены Звезды», которую возглавляет экс-тренер «Спартака» Деян Станкович, заплатить € 5 млн за переход Маркиньоса.

«Маркиньос сейчас не ведёт не с кем переговоры, он счастлив в «Спартаке». Ему очень нравится работать под руководством Карседо» – приводит слова Саму Metaratings.

Ранее 26-летний нападающий играл под руководством Станковича в «Спартаке» и «Ференцвароше». Именно при сербском специалисте Маркиньос перешёл в стан красно-белых летом 2024 года.

За период выступлений в московской команде бразилец принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

«Црвена Звезда» Станковича предложила «Спартаку» € 5 млн за Маркиньоса — B92

Как появился «Спартак»:

