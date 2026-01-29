Агент Маркиньоса сообщил, что игрок «Спартака» не ведёт переговоры с другими клубами

Александр Саму, представитель крайнего нападающего «Спартака» Маркиньоса, сообщил, что бразильский футболист счастлив в московской команде. Ранее сообщалось о готовности «Црвены Звезды», которую возглавляет экс-тренер «Спартака» Деян Станкович, заплатить € 5 млн за переход Маркиньоса.

«Маркиньос сейчас не ведёт не с кем переговоры, он счастлив в «Спартаке». Ему очень нравится работать под руководством Карседо» – приводит слова Саму Metaratings.

Ранее 26-летний нападающий играл под руководством Станковича в «Спартаке» и «Ференцвароше». Именно при сербском специалисте Маркиньос перешёл в стан красно-белых летом 2024 года.

За период выступлений в московской команде бразилец принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

