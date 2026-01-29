Скидки
Российский защитник «Кайрата» Сорокин подвёл личные итоги от выступления в Лиге чемпионов

Российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин подвёл личные итоги от выступления в Лиге чемпионов.

«Что касается итогов, для себя получил максимальное удовольствие и опыт против грандов. Думаю, каждый хотел бы оказаться на нашем месте, у кого нет такой возможности. Для команды это рост, впервые в своей истории клуб выступал в самом лучшем футбольном турнире и окунулся в главные роли. Нужно сделать выводы, взять самое лучшее как клубу, так и игрокам, всему персоналу. Улучшаться снова и снова и попадать в главный турнир Европы, чтобы быть максимально конкурентоспособными», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Российский защитник покинул «Кайрат» после окончания срока контракта с алматинским клубом.

После восьми матчей общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» набрал одно очко и занял последнее, 36-е место, завершив своё участие в турнире.

