Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов: не нравится, что в правилах футбола постоянно обрезают вратарей, усложняя жизнь

Сафонов: не нравится, что в правилах футбола постоянно обрезают вратарей, усложняя жизнь
Комментарии

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов отметил, что ему не нравится в нынешних правилах футбола с точки зрения голкипера.

«Раньше судьи не сильно следили, остаётся ли вратарь на ленточке при пенальти. Некоторые из-за этого перед ударом выходили вперёд на полтора метра. Но я не уверен, что это многое даёт. Да, сокращается угол обстрела, а в то же время уменьшается время на обработку удара и реакцию. Правда, когда футболист бьёт по вратарю, требование стоять одной ногой на ленточке снижает количество манёвров, которые ты можешь сделать.

Ещё мне не нравится, что в правилах футбола постоянно обрезают вратарей, усложняя нам жизнь. Например, ввели угловой после восьми секунд с мячом в руках. В АПЛ вообще блокируют вратарей как хотят, на них натурально висят люди, а судьи не обращают внимания. Конечно, хочется поправки и в нашу сторону.

Интересная идея, чтобы после пенальти не было добивания. Очень обидно, когда берёшь удар, но не можешь контролировать отскок и получаешь добивание в упор. В то же время есть шарм, когда вратарь отбивает пенальти, а потом справляется с одним или даже двумя добиваниями. Это всегда попадает во все нарезки, а с пересмотром правил мы такого лишимся. Впрочем, я всё-таки за то, чтобы добивания отменить — пусть вратарям хоть чуть-чуть помогут», — приводит слова Сафонова Sports.ru.

Материалы по теме
Сафонов вспомнил о разговоре с Дзюбой после забитого им пенальти в ворота Матвея

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android