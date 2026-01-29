Сафонов: не нравится, что в правилах футбола постоянно обрезают вратарей, усложняя жизнь

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов отметил, что ему не нравится в нынешних правилах футбола с точки зрения голкипера.

«Раньше судьи не сильно следили, остаётся ли вратарь на ленточке при пенальти. Некоторые из-за этого перед ударом выходили вперёд на полтора метра. Но я не уверен, что это многое даёт. Да, сокращается угол обстрела, а в то же время уменьшается время на обработку удара и реакцию. Правда, когда футболист бьёт по вратарю, требование стоять одной ногой на ленточке снижает количество манёвров, которые ты можешь сделать.

Ещё мне не нравится, что в правилах футбола постоянно обрезают вратарей, усложняя нам жизнь. Например, ввели угловой после восьми секунд с мячом в руках. В АПЛ вообще блокируют вратарей как хотят, на них натурально висят люди, а судьи не обращают внимания. Конечно, хочется поправки и в нашу сторону.

Интересная идея, чтобы после пенальти не было добивания. Очень обидно, когда берёшь удар, но не можешь контролировать отскок и получаешь добивание в упор. В то же время есть шарм, когда вратарь отбивает пенальти, а потом справляется с одним или даже двумя добиваниями. Это всегда попадает во все нарезки, а с пересмотром правил мы такого лишимся. Впрочем, я всё-таки за то, чтобы добивания отменить — пусть вратарям хоть чуть-чуть помогут», — приводит слова Сафонова Sports.ru.

Материалы по теме Сафонов вспомнил о разговоре с Дзюбой после забитого им пенальти в ворота Матвея

Как Сафонов стал героем ФИФА: