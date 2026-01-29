Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Александр Мостовой поздравил «Карабах» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов

Александр Мостовой поздравил «Карабах» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поздравил «Карабах» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Азербайджанская команда впервые в своей истории вышла в данную стадию. Команда квалифицировалась в стыковой раунд.

«Надо отметить «Карабах». Они молодцы, что вышли в плей-офф Лиги чемпионов благодаря новому формату. Перед каждой их игрой я говорил: «Молодцы! Играйте, набирайте очки, а потом после туров на групповом этапе будем смотреть». Вот они зацепились, молодцы, так и должно быть. Не будь «Карабаха», на их месте была бы какая-то другая команда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Карабах» завершил общий этап Лиги чемпионов на 22-й строчке единой таблицы. По ходу турнира азербайджанцы обыграли «Бенфику» (3:2) и «Айнтрахт» (3:2). В стыком раунде команда может сыграть с французским «ПСЖ» или английским «Ньюкасл Юнайтед».

