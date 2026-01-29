Скидки
Главный тренер «Баварии» Компани высказался о возможном трансфере Горецки в «Атлетико»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал возможный переход полузащитника его команды Леона Горецки в мадридский «Атлетико».

«Знаю, что завтра утром мне придётся встать и в какой-то момент поговорить с Максом [Эберли] или Кристофом [Фройндом] — нам нужно обменяться мнениями о составе. Но дело не в моей воле. Речь идёт о том, что правильно для Леона, клуба и команды», – приводит слова Компани журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

Инсайдер также отметил, что немецкий полузащитник может уже сегодня принять предложение испанской команды.

В текущем клубном сезоне Горецка провёл 28 матчей, в которых забил один гол. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн.

