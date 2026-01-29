Вратарь «Карабаха» рассказал об эмоциях в раздевалке после поражения «Ливерпулю» 0:6

Вратарь «Карабаха», уроженец Махачкалы Шахрудин Магомедалиев рассказал об эмоциях игроков азербайджанской команды после поражения в матче 8-го тура Лиги чемпионов от «Ливерпуля» со счётом 0:6. Несмотря на проигрыш, «Карабах» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

«Радости от выхода в плей-офф после матче с «Ливерпулем» особо не было, мы не хотели проигрывать с таким крупным счётом. Думали побиться с грандом мирового футбола. Были расстроены, но получилось как получилось.

Больше радости было после предыдущей игры с «Айнтрахтом», потому что уже понимали, что на 99% мы в плей-офф. Совсем расслабиться ещё не могли, но радовались сильнее, чем в Ливерпуле», – сказал Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Карабах» завершил общий этап Лиги чемпионов на 22-й строчке единой таблицы. По ходу турнира азербайджанцы обыграли «Бенфику» (3:2) и «Айнтрахт» (3:2). В стыком раунде команда может сыграть с французским «ПСЖ» или английским «Ньюкасл Юнайтед».