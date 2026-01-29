Скидки
Российский защитник «Кайрата» Сорокин: играть в Лиге чемпионов — цель для каждого

Российский защитник «Кайрата» Сорокин: играть в Лиге чемпионов — цель для каждого
Комментарии

Российский защитник Егор Сорокин, сегодня, 29 января, покинувший «Кайрат» после окончания срока контракта, отметил, что ему запомнился каждый матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. После восьми туров общего этапа соревнования «Кайрат» набрал одно очко и занял последнее, 36-е место. Команда потерпела семь поражений и сыграла вничью.

«Запомнился каждый матч в Лиге чемпионов, начиная от квалификации и заканчивая заключительным матчем в основном этапе. Уверен, для каждого футболиста, как начинающего, так и действующего, цель — играть в Лиге чемпионов», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

