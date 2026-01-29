Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию со снятием очков с команды «Шанхай Шэньхуа»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию со снятием очков с команды в результате коррупционного скандала.

«Несколько лет назад в Китае был огромный коррупционный скандал. Это касается периода с 2015-го по 2021-й. В команде «Шанхай Шэньхуа» не осталось ни одного футболиста и ни одного руководителя того времени. Это максимально болезненно», — приводит слова Слуцкого канал «Это футбол, брат!»

Ранее сообщалось, что 13 китайских клубов были лишены очков и оштрафованы, в их числе «Шанхай Шэньхуа». Команда Слуцкого, а также «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» были лишены по 10 очков в новом сезоне и оштрафованы на ¥ 1 млн (€ 120 100). Другие клубы получили меньшее наказание, в том числе чемпион Китая «Шанхай Порт» (сняты пять очков).