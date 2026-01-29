Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Голкипер «Карабаха»: выход в плей-офф ЛЧ — большая история, но пока не все это понимают

Комментарии

Вратарь «Карабаха», уроженец Махачкалы Шахрудин Магомедалиев высказался после первого в истории выхода азербайджанского клуба в плей-офф Лиги чемпионов. Команда квалифицировалась в стыковой раунд.

«Это результат кропотливой работы всего клуба и, конечно же, главного тренера. Без системы Гурбанова, без его понимания, терпения и всей работы, которую он проделывает, это было бы невозможно. Вообще кажется нереальным, чтобы клуб из страны постсоветского пространства с таким бюджетом, хотя бы играл в еврокубках каждый год. Это уже считается большим достижением, а «Карабах» ещё и боролся на равных с лучшими клубами Европы. Мы провалили только последнюю игру с «Ливерпулем» (поражение со счётом 0:6 – Прим. «Чемпионата»), а все остальные матчи провели очень достойно.

Это действительно большое достижение для азербайджанского футбола, большая история. Может, пока этого не все понимают — но с годами люди будут всё больше говорить о том, что у нас была такая команда», – сказал Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Карабах» завершил общий этап Лиги чемпионов на 22-й строчке единой таблицы. По ходу турнира азербайджанцы прошли три раунда квалификации, а на общем этапе обыграли «Бенфику» (3:2) и «Айнтрахт» (3:2). В стыком раунде команда может сыграть с французским «ПСЖ» или английским «Ньюкасл Юнайтед».

