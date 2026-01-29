Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Вратарь Трубин с голом в ворота «Реала» — в команде недели Лиги чемпионов

Пресс-служба Лиги чемпионов на своей странице в социальной сети X опубликовала символическую сборную из лучших футболистов нынешней недели соревнования.

Вратарь: Анатолий Трубин («Бенфика»).

Защитники: Бруно («Пафос»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Дэн Бёрн («Ньюкасл Юнайтед»), Федерико Димарко («Интер»).

Полузащитники: Алексис Мак Алистер («Ливерпуль»), Малик Тилльман («Байер»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Андреас Шельдеруп («Бенфика»), Жоао Педро («Челси»), Каспер Хёг («Будё-Глимт»).

Напомним, вратарь «Бенфики» Трубин забил гол в ворота мадридского «Реала» (4:2) на 90+8-й минуте.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Самые большие стадионы мира:

