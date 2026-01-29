Вратарь «Карабаха» предположил, как выход в плей-офф ЛЧ повлияет на футбол в Азербайджане

Вратарь «Карабаха», уроженец Махачкалы Шахрудин Магомедалиев предположил, как первый в истории выход азербайджанской команды в плей-офф Лиги чемпионов повлияет на развитие футбола в стране.

«Со стороны главы государства всегда был очень большой интерес к футболу, он любит этот вид спорта, всё время следит за результатами. Таким моментом очень важно воспользоваться — в стране «бум» футбола, дети хотят играть и тренироваться. Нужно принять важные решения.

Надеюсь, выход в плей-офф Лиги чемпионов станет толчком не только для «Карабаха», но и для развития всего азербайджанского футбола. Думаю, это должно стать переломным моментом, когда люди поймут: надо вкладываться в академии, молодёжь и детей, потому что это основа. Надеюсь, что так и будет. За такое надо цепляться и начинать движение вперёд.

Нельзя упустить момент, когда все дети хотят идти в футбол, каждый называет себя именем какой-нибудь звезды футбола. Необходимо вложиться в детский футбол и ждать результат лет через 10, когда вместо двух азербайджанцев в составе будет уже 11», – сказал Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Карабах» завершил общий этап Лиги чемпионов на 22-й строчке единой таблицы. В стартовом составе команды регулярно появлялись азербайджанские защитники Элвин Джафаргулиев и Бахлул Мустафазаде. При этом наибольшее количество результативных действий в европейском турнире совершил легионер Леандру Андраде, забивший шесть голов и сделавший две передачи.