Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Бешикташ» отказался от идеи с покупкой защитника «Локомотива» Монтеса — Сузгун

«Бешикташ» отказался от идеи с покупкой защитника «Локомотива» Монтеса — Сузгун
Тренерский штаб «Бешикташа» наложил вето на покупку центрального защитника «Локомотива» Сесара Монтеса из-за его высокой стоимости. Об этом сообщает журналист Эртан Сузгун на своей странице в социальной сети X.

Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил «Чемпионату», что турецкий клуб хочет приобрести 28-летнего футболиста. Подчёркивалось, что «Бешикташ» намеревался сделать предложение «Локомотиву» по Монтесу.

Мексиканец выступает за «Локомотив» с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканца в € 7 млн.

