Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов заявил о готовности исполнить 11-метровый удар

Матвей Сафонов заявил о готовности исполнить 11-метровый удар
Комментарии

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов выразил готовность пробить с пенальти.

«Серии пенальти намного легче, чем пенальти в игре. В обычном матче бьют те, кто умеет это делать и кто бьёт регулярно. В серии бьют все – в том числе центральные защитники, которые обычно не сильны в ударах по воротам. Качество ударов хуже – отсюда и больше шансов на сейв. К тому же волнение и давление на бьющих – это тоже понижает качество ударов.

Что касается меня, готов исполнить пенальти. У меня даже была серия, где мне предстояло бить шестым-седьмым. В итоге не понадобилось. Не скажу, что за серия, но дело было так. Тренер подходит:

– Хочешь пробить шестым-седьмым?
– Готов, но закончу серию раньше.

Так и получилось», — приводит слова Сафонова Sports.ru.

