Фанат «Марселя» разбил телевизор после гола вратаря «Бенфики» в ворота «Реала»

Фанат «Марселя» разбил телевизор после гола вратаря «Бенфики» в ворота «Реала»
Комментарии

Фанат «Марселя» разбил телевизор после гола голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

Украинский вратарь отличился на 90+8-й минуте, забив головой после подачи со штрафного. Благодаря этому клуб из Лиссабона вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. «Бенфика» набрала девять очков и заняла 24-е место в турнирной таблице, опередив «Марсель» по лучшей разнице мячей, который завершил своё выступление в турнире.

Возможными соперниками «Бенфики» по раунду плей-офф стали мадридский «Реал» и миланский «Интер».
Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

