Фанат «Марселя» разбил телевизор после гола вратаря «Бенфики» в ворота «Реала»

Фанат «Марселя» разбил телевизор после гола голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Украинский вратарь отличился на 90+8-й минуте, забив головой после подачи со штрафного. Благодаря этому клуб из Лиссабона вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. «Бенфика» набрала девять очков и заняла 24-е место в турнирной таблице, опередив «Марсель» по лучшей разнице мячей, который завершил своё выступление в турнире.

Возможными соперниками «Бенфики» по раунду плей-офф стали мадридский «Реал» и миланский «Интер».

Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.