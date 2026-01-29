Фанат «Марселя» разбил телевизор после гола вратаря «Бенфики» в ворота «Реала»
Поделиться
Фанат «Марселя» разбил телевизор после гола голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в ворота мадридского «Реала» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30' 1:1 Шельдеруп – 36' 2:1 Павлидис – 45+5' 3:1 Шельдеруп – 54' 3:2 Мбаппе – 58' 4:2 Трубин – 90+8'
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'
Украинский вратарь отличился на 90+8-й минуте, забив головой после подачи со штрафного. Благодаря этому клуб из Лиссабона вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов. «Бенфика» набрала девять очков и заняла 24-е место в турнирной таблице, опередив «Марсель» по лучшей разнице мячей, который завершил своё выступление в турнире.
Возможными соперниками «Бенфики» по раунду плей-офф стали мадридский «Реал» и миланский «Интер».
Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2026
-
21:00
-
20:59
-
20:45
-
20:40
-
20:25
-
20:21
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:53
-
19:50
-
19:41
-
19:33
-
19:32
-
19:27
-
19:20
-
19:18
-
19:05
-
18:58
-
18:55
-
18:54
-
18:35
-
18:30
-
18:23
-
18:17
-
18:10
-
18:02
-
17:45
-
17:41
-
17:41
-
17:35
-
17:32
-
17:29