Аль-Фатех — Аль-Иттихад, результат матча 29 января 2026, счет 2:2, 19-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Иттихад» упустил победу над «Аль-Фатехом», пропустив на 90+9-й минуте
Комментарии

Завершился матч 19-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Фатех» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Аль-Фатех» (Аль-Мубарраз, Саудовская Аравия). Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 19-й тур
29 января 2026, четверг. 18:00 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
2 : 2
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Javier – 25'     1:1 Батна – 74'     1:2 Javier – 84'     2:2 Варгас – 90+9'    

Счёт в матче открыл Салех Аль-Шехри. Футболист гостей отличился на 25-й минуте встречи. Во втором тайме на 74-й минуте игрок хозяев поля Мурад Батна сравнял счёт ударом с пенальти. На 84-й минуте Салех Аль-Шехри оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. В конце встречи на 90+9-й минуте игрок «Аль-Фатеха» Матиас Варгас вновь сравнял счёт.

После 18 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. «Аль-Фатех» располагается на девятой строчке, у команды 22 набранных очка.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
