«Аль-Иттихад» упустил победу над «Аль-Фатехом», пропустив на 90+9-й минуте

Завершился матч 19-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Фатех» и «Аль-Иттихад». Команды играли на стадионе «Аль-Фатех» (Аль-Мубарраз, Саудовская Аравия). Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл Салех Аль-Шехри. Футболист гостей отличился на 25-й минуте встречи. Во втором тайме на 74-й минуте игрок хозяев поля Мурад Батна сравнял счёт ударом с пенальти. На 84-й минуте Салех Аль-Шехри оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. В конце встречи на 90+9-й минуте игрок «Аль-Фатеха» Матиас Варгас вновь сравнял счёт.

После 18 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. «Аль-Фатех» располагается на девятой строчке, у команды 22 набранных очка.