23:00 Мск
Кварацхелия избежал тяжёлой травмы, грузин не пропустит больше трёх недель — Хоукинс

Крайнему нападающему «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии удалось избежать серьёзного повреждения в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1). Грузинский футболист был заменён из-за травмы в середине первого тайма. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети X.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

По информации источника, у Кварацхелии не обнаружили перелома. Ожидается, что 24-летний вингер не пропустит более 20 дней.

В нынешнем сезоне грузинский нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

