Кварацхелия избежал тяжёлой травмы, грузин не пропустит больше трёх недель — Хоукинс

Крайнему нападающему «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии удалось избежать серьёзного повреждения в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1). Грузинский футболист был заменён из-за травмы в середине первого тайма. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, у Кварацхелии не обнаружили перелома. Ожидается, что 24-летний вингер не пропустит более 20 дней.

В нынешнем сезоне грузинский нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

