Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Трабзонспор» ведёт переговоры о переходе Барко из «Спартака» — Trabzon Kulis

«Трабзонспор» ведёт переговоры о переходе Барко из «Спартака» — Trabzon Kulis
Комментарии

«Трабзонспор» проявляет интерес к атакующему полузащитнику московского «Спартака» Эсекьелю Барко. На текущий момент продолжается переговорный процесс. Об этом сообщает аккаунт Trabzon Kulis, специализирующийся на новостях о команде из Трабзона, на своей странице в социальной сети X.

Аргентинский хавбек играет за красно-белых с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Барко принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Материалы по теме
Агент Маркиньоса сообщил, что игрок «Спартака» не ведёт переговоры с другими клубами

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android