«Трабзонспор» ведёт переговоры о переходе Барко из «Спартака» — Trabzon Kulis

«Трабзонспор» проявляет интерес к атакующему полузащитнику московского «Спартака» Эсекьелю Барко. На текущий момент продолжается переговорный процесс. Об этом сообщает аккаунт Trabzon Kulis, специализирующийся на новостях о команде из Трабзона, на своей странице в социальной сети X.

Аргентинский хавбек играет за красно-белых с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Барко принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Материалы по теме Агент Маркиньоса сообщил, что игрок «Спартака» не ведёт переговоры с другими клубами

Как появился «Спартак»: