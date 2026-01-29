«Мы борьбу приняли, не уступили ни в чём». Черчесов — о победе «Ахмата» над «Вардаром»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после победы своей команды в товарищеском матче над «Вардаром» со счётом 1:0.

«Мы знаем, как «Вардар» играет, они на первом месте у себя, знали, что они до этого проиграли Махачкале. Понимали, что они будут играть «от ножа», так и получилось. Мы борьбу приняли, не уступили ни в чём, ну и забили гол. Во втором тайме сразу не попали в игру, потом вкатились и то, что хотели, то и увидели. Главное, моменты, которые мы тренируем, — доводить до логического конца. Претензий ни к кому нет, все работают», — приводит слова Черчесова официальный телеграм-канал клуба.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.