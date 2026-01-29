Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы борьбу приняли, не уступили ни в чём». Черчесов — о победе «Ахмата» над «Вардаром»

«Мы борьбу приняли, не уступили ни в чём». Черчесов — о победе «Ахмата» над «Вардаром»
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после победы своей команды в товарищеском матче над «Вардаром» со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
29 января 2026, четверг. 11:30 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
1 : 0
Вардар
Скопье, Северная Македония
1:0 Мелкадзе – 25'    

«Мы знаем, как «Вардар» играет, они на первом месте у себя, знали, что они до этого проиграли Махачкале. Понимали, что они будут играть «от ножа», так и получилось. Мы борьбу приняли, не уступили ни в чём, ну и забили гол. Во втором тайме сразу не попали в игру, потом вкатились и то, что хотели, то и увидели. Главное, моменты, которые мы тренируем, — доводить до логического конца. Претензий ни к кому нет, все работают», — приводит слова Черчесова официальный телеграм-канал клуба.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Ловчев: Черчесов понимает, что нужен опытный игрок. Джикия может стать таким для «Ахмата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android