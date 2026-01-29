Скидки
Голкипер «Карабаха» Магомедалиев ответил, с какой командой хочет встретиться в плей-офф ЛЧ

Комментарии

Вратарь «Карабаха», уроженец Махачкалы Шахрудин Магомедалиев рассказал, что хотел бы сыграть с «ПСЖ» в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов. При этом встреча с российским голкипером парижан Матвеем Сафоновым не является главной причиной такого выбора.

«Больше, конечно, хочется встретиться с «ПСЖ». Не столько из-за Матвея Сафонова, сколько из-за того, что это более звёздный и именитый клуб. Всегда хочется играть с лучшими. Мы все понимаем, что будет тяжело и с «Ньюкаслом», и с «ПСЖ» — поэтому больше хочется сыграть со звёздами парижан. Но выбирать не приходится», – сказал Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В стыком раунде «Карабах» может сыграть с французским «ПСЖ» или английским «Ньюкасл Юнайтед». Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 30 января. Церемония начнется в 14:00 мск. Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года.

