Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил о переходе Шуманского в «Крылья Советов» на правах аренды

ЦСКА объявил о переходе Шуманского в «Крылья Советов» на правах аренды
Комментарии

ЦСКА в телеграм-канале объявил о переходе нападающего Артёма Шуманского в «Крылья Советов» на правах аренды. Соглашение с самарским клубом рассчитано до конца сезона и не подразумевает опцию выкупа.

Белорусский форвард перешёл в московский клуб из кипрского «Ариса» летом 2024 года. За этот период 21-летний нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место. «Крылья Советов» заработали 17 очков и располагаются на 12-й строчке.

