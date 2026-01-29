Скидки
«Великий футболист». Клаудиньо назвал игрока «Зенита», по которому сильнее всех скучает

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал игрока санкт-петербургской команды, по которому сильнее всех скучает.

«Сильнее всего я скучаю и мне не хватает в повседневной жизни Вильмара Барриоса. Это невероятный человек. Надеюсь пронести дружбу с ним через всю свою жизнь. Он всегда излучает радость и заряжает ей всех вокруг, поднимая командный дух. Ну а описать его игровые качества у меня и вовсе не хватит слов. Великий футболист», — сказал Клаудиньо в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Ранее сообщалось, что футболист посетил тренировку «Зенита» на сборе в Катаре.

Напомним, бразильский полузащитник выступал за российский клуб с 2021 по 2025 год, откуда перешёл в катарский клуб «Аль-Садд». В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России от РФС.

Новости. Футбол
Все новости RSS

