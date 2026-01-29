Круговой — о Шуманском: «Крылья» арендовали бриллиант в лице белорусского кудесника мяча

Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на переход белорусского нападающего красно-синих Артёма Шуманского в «Крылья Советов» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

«Крылья» получили не просто игрока — они арендовали бриллиант в лице белорусского кудесника мяча. Желаю удачи на новом месте, братишка! Ещё поШумим», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Шуманский перешёл в московский клуб из кипрского «Ариса» летом 2024 года. За этот период 21-летний нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

