Голкипер «Карабаха»: Гурбанов — фанат системы «Барселоны», прививает нам эти принципы

Вратарь «Карабаха», уроженец Махачкалы Шахрудин Магомедалиев высказался о главном тренере азербайджанской команды Гурбане Гурбанове. Под руководством специалиста клуб впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

— У всех, кто приезжает в «Карабах», Андрюха Лунёв не даст соврать, одно мнение. Бывают ведь люди, о которых все думают по-разному, а о Гурбанове — одно. Он человек с большой буквы. Поэтому и всевышний вознаграждает его за всё труды и справедливость.

Он фанат системы «Барсы». Прививает и нам эти принципы: контроль мяча, чтобы мы им дорожили. А в последнее время очень много работаем на физику, чтобы соответствовать европейскому уровню. Они играют на таком уровне каждые три дня, а мы — только в Лиге чемпионов, раз в три недели. Чтобы соответствовать этому, нужно больше тренироваться и намного мощнее, чем европейские команды.

— Гурбанов как тренер готов к следующему шагу в карьере?

— Он действительно очень амбициозный, никогда не останавливается. Я ни разу не видел, чтобы он был доволен собой. Например, после поражения от «Ливерпуля» в раздевалке Гурбанов был очень злой, расстроенный, ругал всех. А уже потом сказал: «Ладно. Мы в плей-офф, мы сделали историю. Радуйтесь, ребят!» Но всё равно не отошёл от 0:6 на «Энфилде». Туда мы ехали с мыслями о победе, а не просто отбиваться, – сказал Магомедалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Карабах» завершил общий этап Лиги чемпионов на 22-й строчке единой таблицы. По ходу турнира азербайджанцы обыграли «Бенфику» (3:2) и «Айнтрахт» (3:2). В стыковом раунде команда может сыграть с французским «ПСЖ» или английским «Ньюкасл Юнайтед».