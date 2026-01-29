Кварацхелия пропустит до 10 дней из-за травмы

«ПСЖ» на официальном сайте проинформировал о состоянии здоровья крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии, получившего повреждение в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1). Грузинский футболист был заменён из-за травмы в середине первого тайма.

«Хвича Кварацхелия, получивший растяжение связок правого голеностопного сустава во время матча с «Ньюкаслом», будет недоступен для участия в играх на срок от восьми до 10 дней», — написано в заявлении «ПСЖ».

В нынешнем сезоне грузинский нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме Кварацхелия избежал тяжёлой травмы, грузин не пропустит больше трёх недель — Хоукинс

Самые опасные травмы в футболе: